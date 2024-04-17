Путин дал поручение по пострадавшим от паводка российским регионам

Президент России Путин призвал без пауз организовать оценку ущерба от паводков

Работа по оценке ущерба в пострадавших от паводка российских регионах должна быть организована без пауз. Такое поручение дал президент Владимир Путин, это следует из трансляции совещания с главами регионов, которая доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Как заявил глава государства, комиссии по подсчету ущерба должны приступать к работе сразу после того, как вода покидает затопленные области.

«Вовремя! Чтобы без пауз», — призвал российский лидер.

Ранее президент Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми.