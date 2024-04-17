Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:46, 17 апреля 2024Россия

Путин дал поручение по пострадавшим от паводка российским регионам

Президент России Путин призвал без пауз организовать оценку ущерба от паводков

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Работа по оценке ущерба в пострадавших от паводка российских регионах должна быть организована без пауз. Такое поручение дал президент Владимир Путин, это следует из трансляции совещания с главами регионов, которая доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Как заявил глава государства, комиссии по подсчету ущерба должны приступать к работе сразу после того, как вода покидает затопленные области.

«Вовремя! Чтобы без пауз», — призвал российский лидер.

Ранее президент Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо так о людях». Путин ответил губернатору, который назвал россиян упертыми за отказ эвакуироваться от наводнения

      Премьер Израиля заявил о самостоятельных решениях по обороне

      В Польше не смогли назвать число переданных Украине танков

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Собянин уволил вице-мэра Москвы по строительству

      Пожилой россиянин семь лет совращал внучку и попал под следствие

      У берегов Японии произошло землетрясение

      Мужчина отправился на курорт Мексики с женой и был найден бездыханным

      В Грузии закон об иноагентах объяснили защитой от украинизации

      Евросоюз заметно нарастил закупки российских удобрений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше