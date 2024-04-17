Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Сочи

Стоимость самой дешевой квартиры в Сочи составила четыре миллиона рублей

Цена самой дешевой квартиры в Сочи площадью до 20 квадратных метров, доступной для покупки на данный момент, составила 4 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыл эксперт рынка недвижимости города Кирилл Флутков.

Речь идет о квартире-студии, расположенной в микрорайоне Голубые дали Адлерского района. Уточняется, что объект недвижимости имеет статус квартиры. За наиболее дорогой объект площадью до 20 «квадратов», в свою очередь, просят 9,7 миллиона рублей. Данная квартира находится в Хостинском районе города-курорта.

Стоимость самого дешевого квадратного метра в Сочи в сегменте лотов площадью до 20 «квадратов» в апреле 2024 года находится на уровне 200 тысяч рублей, а наиболее дорогого — 533 тысяч рублей.

Ранее в апреле стало известно, что самая бюджетная комната в Москве стоит 2,1 миллиона рублей.