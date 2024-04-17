Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Елена Рыбакина
Завтра
11:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Штутгарт
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь регионов)
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
15:44, 17 апреля 2024Спорт

Ромарио объявил о возобновлении карьеры в 58 лет

Чемпион мира по футболу Ромарио объявил о возобновлении карьеры в 58 лет

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Ромарио в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объявил о возобновлении профессиональной карьеры.

Он объявил, что подписал контракт игрока с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро, президентом которого является. «Готов помочь моей дорогой "Америке" в неcкольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном», — написал 58-летний бразилец.

«Америка» выступает во втором дивизионе чемпионат штата Рио-де-Жанейро. К команде недавно присоединился сын Ромарио — 30-летний форвард Ромариньо.

Ромарио выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии в 1994 году, он также взял с национальной командой два Кубка Америки. Игрок, известный по выступлениям за ПСВ, «Барселону», «Валенсию» и ряд бразильских клубов, закончил карьеру в 2008 году.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ показала фото девушки, причастной к подрыву авто экс-офицера СБУ. Она отправила в Россию компоненты бомбы

      Столтенберг призвал членов НАТО выбирать Украину

      В российском регионе задержали бойца «Шторма» за расправу над сослуживцами

      Расчленившего сотрудника «Почты России» росгвардейца арестовали

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Кэти Перри потеряла топ в прямом эфире

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      На Северном Кавказе задержаны торговцы оружием

      МВФ снизил прогнозируемый уровень госдолга России

      Россиянам рассказали о пользе картофеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше