Ромарио объявил о возобновлении карьеры в 58 лет

Чемпион мира по футболу Ромарио объявил о возобновлении карьеры в 58 лет

Чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Ромарио в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объявил о возобновлении профессиональной карьеры.

Он объявил, что подписал контракт игрока с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро, президентом которого является. «Готов помочь моей дорогой "Америке" в неcкольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном», — написал 58-летний бразилец.

«Америка» выступает во втором дивизионе чемпионат штата Рио-де-Жанейро. К команде недавно присоединился сын Ромарио — 30-летний форвард Ромариньо.

Ромарио выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии в 1994 году, он также взял с национальной командой два Кубка Америки. Игрок, известный по выступлениям за ПСВ, «Барселону», «Валенсию» и ряд бразильских клубов, закончил карьеру в 2008 году.