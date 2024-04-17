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12:31, 17 апреля 2024Мир

Россия запретила въезд австралийским депутатам

Россия запретила въезд 235 депутатам из Австралии

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Ряду депутатов из Австралии запрещен въезд на территорию России. Соответствующий список попавших под ограничительные меры парламентариев опубликован на официальном сайте МИД РФ.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве уточнили, что список состоит из австралийских депутатов, «формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня».

Ранее Россия включила в свой стоп-лист ряд представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании.

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      Виктория Кондратьева
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