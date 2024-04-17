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12:22, 17 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, представители ведомства отметили, что в среду, 17 апреля, и четверг, 18 апреля, в Кубани, в том числе на Черноморском побережье, ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения, — говорится в сообщении. — Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о том, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны».

Ранее стало известно, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что за премиальные отели популярной курортной страны в летнем сезоне россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.

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