69-я параллель
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11:13, 17 апреля 202469-я параллель

Россияне оказались в снежной ловушке на автомобиле и сняли обстановку на видео

На Ямале автомобилисты оказались в снежном плену и сняли обстановку на видео

Автомобилисты в Ямало-Ненецком автономном округе оказались в снежной ловушке и сняли обстановку на видео. Его публикует местный Telegram-канал «Мой Салехард».

На кадрах видно, что снежная пелена заполонила все пространство вокруг, массы снега также сдувает сильный ветер.

«30 километров до Салехарда, застряла куча машин, экстренные службы не реагируют», — написал анонимный подписчик канала. Официально власти пока не комментировали ситуацию.

Ранее в Красноярском крае мужчина пропал в тундре — его нашли спустя сутки в ледяной пещере. Мужчина потерялся, когда выехал на снегоходе из Дудинки с целью преодолеть 75-километровый маршрут.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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