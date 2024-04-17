МО: Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке

Снайперская группа десантников из Уссурийска ликвидировала снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяла в плен четырех солдат противника на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Военные получили от разведчиков информацию о нахождении в районе снайпера ВСУ. «Лишь на пятые сутки ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия. В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия», — отметили в оборонном ведомстве.

Для эвакуации противников ВСУ направили в район еще одну группу, которая попала в засаду. Вся группа из четырех человек сдалась в плен, заявили в Министерстве обороны.

Ранее авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области. В поселке, до 2021 года именовавшимся Новгородское, была замечена концентрация подразделений ВСУ. Утверждается, что сосредоточение войск противника накрыли кассетными авиабомбами РБК-500.

