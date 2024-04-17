Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:57, 17 апреля 2024Бывший СССР

Стычки протестующих с полицией начались в Тбилиси

В Тбилиси начались стычки протестующих против закона об иноагентах с полицией

Фото: Konstantin Volkov / News.ru / Global Look Press

В Тбилиси начались столкновения между протестующими против закона об иностранных агентах и полицейскими. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Стражи порядка пытаются оттеснить митингующих. В свою очередь, участники протеста намереваются прорвать оцепление. О задержанных не сообщается.

В тот же день протестующие решили отправиться к Дому правительства и встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они намерены попросить политика отозвать законопроект.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, иностранные критики не смогли представить ни одного аргумента в пользу такого решения.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченского генерала жестко задержали в Дагестане. Его выволокли из машины и положили лицом в асфальт

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      Уровень воды в реке Тобол у Кургана снова поднялся

      Зеленский признал причастность Киева к атаке на аэродром в Крыму

      В НАТО сообщили о подготовке к конфликту с Россией на Крайнем Севере

      Украинский БПЛА сбили над российским регионом

      Самая сексуальная в мире хоккеистка показала фигуру в вязаном бикини

      Российский пенсионер затопил соседей и узнал неожиданную новость

      Украинская разведка пригрозила России новыми вылазками боевиков РДК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше