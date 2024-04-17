Стычки протестующих с полицией начались в Тбилиси

В Тбилиси начались стычки протестующих против закона об иноагентах с полицией

В Тбилиси начались столкновения между протестующими против закона об иностранных агентах и полицейскими. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Стражи порядка пытаются оттеснить митингующих. В свою очередь, участники протеста намереваются прорвать оцепление. О задержанных не сообщается.

В тот же день протестующие решили отправиться к Дому правительства и встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они намерены попросить политика отозвать законопроект.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, иностранные критики не смогли представить ни одного аргумента в пользу такого решения.