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18:38, 17 апреля 2024Наука и техника

Издатель GTA VI отменит выпуск некоторых игр

Reuters: Take-Two, которая издает GTA VI, отменит некоторые проекты

Скриншот: игра GTA V

Издатель игр серии Grand Theft Auto Take-Two объявил об отмене некоторых проектов и увольнении части сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении компании говорится, что рабочих мест лишатся около 5 процентов специалистов — 600 человек. Также Take-Two решила отменить некоторые находящиеся в разработке игры, чтобы сэкономить, — подробности проектов не раскрываются. Эти меры позволят корпорации сохранить до 200 миллионов долларов.

По информации источников, оптимизация не коснется GTA VI, которую разрабатывает Rockstar Games. В настоящий момент компании сосредоточены на производстве и выпуске новой части игры. Однако из-за некоторых проблем выход тайтла могут перенести.

В материале говорится, что таким образом Take-Two присоединилась к Tencent Riot Games, Electronic Arts и Sony, которые также объявили о сокращениях и экономии в связи с кризисом на игровом рынке. Он непосредственно отражается на продажах игр.

Ранее инсайдеры издания Kotaku заявили, что студия Rockstar Games может перенести выход игры GTA VI. Изначально она запланировала выпустить тайтл в 2025 году, но из-за неназванных проблем может перенести релиз на 2026-й.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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