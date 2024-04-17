Туристы раскупили путевки в один регион России

АТОР: спрос на отдых в Калининграде вырос на 40 процентов

Рост спроса россиян на летний отдых в Калининградской области вырос на 40 процентов в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, отечественные туристы почти раскупили путевки в этот регион России. Активные продажи начались в январе-феврале, и во многих популярных отелях Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска уже нет мест.

«Калининград в тренде, как и в прошлые годы. Динамика, действительно, впечатляет. К прошлому году большой прирост. В топе — Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный и Балтийск», — отметили в компании Coral Travel. Из-за ограниченной отельной базы Калининграда и высокого спроса многие гостиницы уже остановили продажи.

Ранее стало известно, что среди наиболее популярных туристических городов на майские праздники самым бюджетным оказались Краснодар, Самара и Владикавказ. Спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20 процентов год к году.