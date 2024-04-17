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11:17, 17 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин сел пожизненно за расправу над своими детьми из-за развода

В Удмуртии суд дал пожизненный срок отцу за убийство своих детей из-за развода

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Верховный суд Удмуртской Республики приговорил к пожизненному лишению свободы 29-летнего жителя поселка Кабалуд Кезского района за расправу над двумя своими малолетними детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С осужденного также взыскана компенсация морального вреда в пользу матери детей на сумму три миллиона рублей.

Суд установил, что в ночь на 18 ноября 2023 года мужчина был в квартире с семилетним сыном и трехлетней дочерью. Он нашел составленное женой исковое заявление о разводе и решил отомстить ей. Не желая оставлять супруге детей, мужчина нанес им удары ножом, пока они спали.

На суде он полностью признал вину.

28 марта сообщалось, что в Ставрополе были найдены без признаков жизни двое детей и их отец, а рядом была раненая мать. В бойне оказался виновен глава семьи.

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      Любовь Ширижик
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