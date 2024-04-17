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22:50, 17 апреля 2024Экономика

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снова поднялся

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 946 сантиметров

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снова поднялся. Об этом сообщает региональное правительство в Telegram-канале.

Отмечается, что с утра уровень воды поднялся на 81 сантиметр и достиг 946 сантиметров. Ранее уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля.

Ранее в МЧС сообщили о сотнях остающихся затопленными объектах в Курганской области. На этой территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, под водой остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.

Согласно последним данным, весеннее половодье 2024 года охватило 39 российских регионов. Наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов в этом городе и в Оренбурге затопило.

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