В Британии припомнили Израилю о его отказе помочь Украине

Экс-министр обороны Британии Уоллес напомнил об отказе Израиля помочь Украине

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил Израилю о его отказе поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Слова Уоллеса передает Financial Times (FT).

«Альянсы работают в обе стороны. Израилю нужно понять, что Иран и Россия соединены в одно целое и есть еще один еврейский президент, которому нужна помощь», — заявил экс-министр, подразумевая президента Украины Владимира Зеленского.

Уоллес напомнил о ситуации, когда Израиль после начала российской специальной операции отказался помочь Украине и отклонил просьбу Зеленского о поставке систем ПВО «Железный купол» для защиты воздушного пространства.

Ранее издание Politico предрекло Израилю и Украине соперничество за внимание лидеров стран Евросоюза на предстоящем саммите.