В Британии припомнили Израилю о его отказе помочь Украине
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил Израилю о его отказе поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Слова Уоллеса передает Financial Times (FT).
«Альянсы работают в обе стороны. Израилю нужно понять, что Иран и Россия соединены в одно целое и есть еще один еврейский президент, которому нужна помощь», — заявил экс-министр, подразумевая президента Украины Владимира Зеленского.
Уоллес напомнил о ситуации, когда Израиль после начала российской специальной операции отказался помочь Украине и отклонил просьбу Зеленского о поставке систем ПВО «Железный купол» для защиты воздушного пространства.
Ранее издание Politico предрекло Израилю и Украине соперничество за внимание лидеров стран Евросоюза на предстоящем саммите.