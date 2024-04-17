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11:58, 17 апреля 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден порт

Херсонская ОВА: в Херсонской области поврежден порт

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) областной военной администрации (ОВА) Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в регионе повреждена портовая инфраструктура. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Были зафиксированы попадания в магазин, аптеку, телекоммуникационную компанию, помещение бытовых услуг, хозяйственную постройку, хлебоприемное предприятие, припортовую инфраструктуру и свинокомплекс», — сообщил Прокудин.

Помимо этого, по его словам, Вооруженные силы России наносили удары по населенным пунктам Антоновка, Приднепровское, Золотуа Балка, Берислав, Отрадокаменка и Казацкое.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Прокудин разрешил солдатам украинской армии селиться в квартирах мирных жителей

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