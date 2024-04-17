В России призвали «убить» SWIFT

Глава ВТБ Костин призвал полностью отказаться от использования SWIFT в расчетах

В России призвали полностью отказаться от расчетов через международную систему SWIFT. Об этом в ходе конференции Data Fusion 2024 заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, цифровые расчеты — важная часть обретения суверенитета, в том числе в международных платежах. При этом «противники» РФ также двигаются в этом направлении, добавил он. Так, SWIFT объявил о скором проведении таких расчетов в своей системе, отметил Костин.

«Но нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить, и наших друзей к этому тоже к этому привлекать», — заявил банкир. Он также рассказал, что ВТБ принимает участие в пилотном проекте по цифровому рублю, в том числе в области его использования в трансграничных расчетах.