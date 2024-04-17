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13:18, 17 апреля 2024Экономика

В российском городе появится Путинский район

99 процентов жителей Грозного поддержали создание в городе Путинского района

Фото: Ekaterina Kokoreva / Shutterstock / Fotodom

Абсолютное большинство жителей Грозного поддержали создание в городе Путинского района. Об этом сообщили в пресс-службе грозненской мэрии.

В начале апреля среди жителей Шейх-Мансуровского района российского города провели опрос, о том, одобряют ли выделение из его территории нового района города и присвоении ему названия «Путинский» в честь президента России Владимира Путина. Всего в голосовании приняли участие около 35 тысяч человек. В результате более 99 процентов граждан выступили за то, чтобы новый район назывался Путинским, а еще 200 человек предложили свои варианты ответа. В пресс-службе рассказали, что материалы опроса направлены в парламент Чечни для принятия закона о создании новой территориальной единицы.

После подведения итогов опроса мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров провел рабочее совещание с заместителями и представителями подрядных организаций по вопросу хода строительства многоквартирных домов в Путинском районе. Он призвал их уделить особое внимание качеству работ, так как новый район должен одним из самых комфортных и благоприятных для жизни. «Весь процесс строительства на каждом этапе лично контролирует Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, и важно оправдать оказанное доверие. Нет сомнения в том, что новый район станет одним из самых благоустроенных и востребованных в республике», — убежден градоначальник.

Ранее мэр Читы Евгений Ярилов предложил назвать ряд улиц в городе в честь Китая.

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