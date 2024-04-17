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18:54, 17 апреля 2024Мир

В США республиканцы отказались от плана помощи Украине и Израилю

WSJ: план помощи Украине и Израилю был отвергнут Конгрессом США

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Палата представителей США отказалась от плана спикера Майка Джонсона, касающегося финансовой помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает WSJ.

«Я надеюсь, что спикер понимает, что мы здесь не для того, чтобы увидеть его поражение, но мы должны принести победу американскому народу — и когда у вас открытая граница, война в Израиле (...) и вы наблюдаете финансовую утечку», — приводит издание слова члена Палаты представителей Анны Паулины Луны по итогам встречи со спикером.

При этом республиканцы разделились по поводу плана по отправке помощи союзникам США. Часть представителей партии, которые поддерживают отправку помощи Украине, угрожали подписать петицию о новом голосовании по законопроекту.

Кроме того, большинство демократов подписали петицию с призывом отправить в отставку нынешнего спикера палаты.

Авторы материала подчеркивают, что давление обеих партий делает шатким положение спикера Майка Джонсона, а также отдаляет перспективу согласования помощи.

Ранее стало известно, что Конгресс США не успеет принять решение о раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню до 19 апреля перед началом каникул у конгрессменов. Задержка в принятии законопроекта вызвана желанием радикального крыла Республиканской партии увеличить финансирование борьбы с нелегальной миграцией.

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      Дарья Устьянцева
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