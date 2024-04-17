Изъятый ФСБ арсенал осужденного россиянина попал на видео

ФСБ показала видео арсенала, изъятого у подпольного оружейника на Урале

ФСБ изъяла арсенал у жителя Урала, занимавшегося незаконной переделкой огнестрельного оружия. В управлении ведомства по Челябинской области предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно изъятое оружие.

Калининский районный суд признал уральца виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия. С учетом полного раскаяния и сотрудничества со следствием он получил 4,5 года лишения свободы условно со штрафом в 25 тысяч рублей.

У мужчины конфисковали автомат АК-103 и сигнальный пистолет МР-371, переделанные для стрельбы боевыми патронами, самодельные патроны, инструменты для модернизации оружия в боевые аналоги и полкилограмма пороха.

15 апреля сообщалось, что Орловский областной суд приговорил к семи годам колонии местного жителя, который, являясь лидером преступной группы, занимался незаконным оборотом оружия и боеприпасов.