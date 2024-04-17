Живот Дженнифер Лопес на новых фото папарацци смутил пользователей сети

Живот американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на новых фото папарацци смутил пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

54-летнюю звезду запечатлели на улице в Нью-Йорке, США, когда она направлялась на тренировку. На полученных кадрах исполнительница предстала в укороченном оверсайз-лонгсливе серого цвета, который частично обнажал ее туловище, и легинсах более темного оттенка. Также артистка примерила бейсболку и белые кроссовки и надела очки с затемненными линзами.

Читатели издания оценили внешний вид знаменитости под публикацией. «Что за складки у нее на теле?», «Похоже на растяжки», «Видно растяжки на животе», «Ей не понравятся фото ее сморщенного живота», — заявили юзеры.

Ранее в апреле Дженнифер Лопес приняла участие в откровенной рекламной кампании бренда Intimissimi.