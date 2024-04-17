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14:30, 17 апреля 2024Из жизни

Злоумышленник вооружился полутораметровой змеей и попытался ограбить магазин

В США злоумышленник попытался запугать продавца змеей и ограбить магазин

Фото: Demid Druz / Unsplash

Житель США вооружился змеей и попытался ограбить магазин. Об этом сообщается на сайте телеканала WREG.

26-летний Реджинальд Кук задумал ограбить заправочную станцию в городе Мемфис, штат Теннесси. Ночью 15 апреля он совершил покупку в магазине при заправке, а спустя полчаса вернулся и приказал продавцу выкладывать деньги. При этом он тянулся к карману, будто там лежит оружие. Продавец заметил это, но все равно отказался открывать кассу. В итоге злоумышленнику пришлось уйти ни с чем.

Через 35 минут Кук снова пришел в магазин, на этот раз вооружившись полутораметровой змеей. Рептилия лежала на его шее. Запугать продавца не удалось: он в ответ достал свое огнестрельное оружие, а затем позвонил в экстренные службы. Это спугнуло Кука, и он не стал совершать преступление.

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Вскоре сотрудники полиции арестовали злоумышленника. Его обвинили в попытке ограбления при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время он находится под стражей под залогом 4000 долларов (376,6 тысячи рублей).

На следующий день после произошедшего семья Кука принесла свои извинения владельцу магазина при заправке. Родственники также предложили возместить причиненный злоумышленником ущерб.

Ранее сообщалось, что в США арестовали 73-летнего мужчину, который неожиданно для родных ограбил банк в Нью-Йорке. Добычей пожилого грабителя стали 1,3 тысячи долларов.

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