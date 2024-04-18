Ани Лорак сообщила о кончине отца

Певица Ани Лорак сообщила, что не стало ее 77-летнего отца

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) сообщила о кончине отца, 77-летнего журналиста Мирослава Куека. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

45-летняя исполнительница предпочла не раскрывать подробностей трагедии. Артистка опубликовала архивное фото с родителем и написала: «Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце». В комментариях к публикации поклонники певицы пожелали ей сил.

Мирослав Куек развелся с матерью Лорак Жанной Линьковой еще до рождения будущей певицы. Мать исполнительницы не справлялась с воспитанием троих детей в одиночку, а потому отдала Ани Лорак и ее брата в интернат. По воспоминаниям артистки, отец часто посещал детей в учреждении.

Ранее стало известно, что Лорак захотела получить российское гражданство. Сбором документов певица занялась в феврале текущего года.