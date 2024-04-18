Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:50, 18 апреля 2024Культура

Ани Лорак сообщила о кончине отца

Певица Ани Лорак сообщила, что не стало ее 77-летнего отца

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) сообщила о кончине отца, 77-летнего журналиста Мирослава Куека. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

45-летняя исполнительница предпочла не раскрывать подробностей трагедии. Артистка опубликовала архивное фото с родителем и написала: «Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце». В комментариях к публикации поклонники певицы пожелали ей сил.

Мирослав Куек развелся с матерью Лорак Жанной Линьковой еще до рождения будущей певицы. Мать исполнительницы не справлялась с воспитанием троих детей в одиночку, а потому отдала Ани Лорак и ее брата в интернат. По воспоминаниям артистки, отец часто посещал детей в учреждении.

Ранее стало известно, что Лорак захотела получить российское гражданство. Сбором документов певица занялась в феврале текущего года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?

      Игорь Николаев рассказал о самочувствии после операции на сердце

      В Киргизии заблокировали TikTok

      В Госдуме подготовили проект о «мертвых душах» в общежитиях вузов

      Центробанк закрыл данные об иностранных поставщиках платежных услуг

      Под Новгородом нашли уникальный артефакт времен Великой Отечественной войны

      Нелепый наряд Киры Найтли на фото папарацци вызвал споры в сети

      Уровень воды в Ишиме в Тюменской области стал рекордным

      Rostic's запланировал расширение бизнеса

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше