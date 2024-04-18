Байден запретил Израилю нападать на израильский город
Байден запретил Израилю нападать на собственный город Хайфа
Президент США Джо Байден запретил Израилю нападать на расположенный на территории еврейского государства город Хайфа. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, обратило внимание издание New York Post.
«Я ясно дал понять израильтянам — не наступайте на Хайфу», — сказал американский лидер.
Ранее Джо Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за «поддержку народом Чехословакии» Украины. После оговорки американский лидер поспешил исправиться. Он уточнил, что имел в виду поддержку Чешской Республикой украинского народа.