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08:38, 18 апреля 2024Мир

Байден запретил Израилю нападать на израильский город

Байден запретил Израилю нападать на собственный город Хайфа
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден запретил Израилю нападать на расположенный на территории еврейского государства город Хайфа. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, обратило внимание издание New York Post.

«Я ясно дал понять израильтянам — не наступайте на Хайфу», — сказал американский лидер.

Ранее Джо Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за «поддержку народом Чехословакии» Украины. После оговорки американский лидер поспешил исправиться. Он уточнил, что имел в виду поддержку Чешской Республикой украинского народа.

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      Марина Совина
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