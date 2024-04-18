Боец UFC пошутил про Путина

Боец UFC Царукян пошутил про звонок Путину после поединка с Оливейрой

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян пошутил про президента России Владимира Путина в интервью YouTube-каналу Nina Drama.

Царукян назвал Путина самым известным человеком в списке своих контактов. «После боя с Чарльзом Оливейрой я ему позвоню. А ты хочешь поговорить с ним?» — со смехом сказал он.

14 апреля Царукян одержал победу над бразильцем Оливейрой на юбилейном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 300 в Парадайсе (США). Победитель поединка был определен раздельным решением судей.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Всего на счету 27-летнего спортсмена 22 победы при трех поражениях.