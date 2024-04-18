Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
14:00 (Мск)
Аранча Рус
Руан
Маркета Вондроушова
Сегодня
15:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Штутгарт
Елена Рыбакина
Сегодня
13:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Штутгарт
Аталанта
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Марсель
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
02:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
09:45, 18 апреля 2024Спорт

Боец UFC пошутил про Путина

Боец UFC Царукян пошутил про звонок Путину после поединка с Оливейрой
Арман Царукян

Арман Царукян. Фото: Dustin Safranek / USA TODAY Sports / Reuters

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян пошутил про президента России Владимира Путина в интервью YouTube-каналу Nina Drama.

Царукян назвал Путина самым известным человеком в списке своих контактов. «После боя с Чарльзом Оливейрой я ему позвоню. А ты хочешь поговорить с ним?» — со смехом сказал он.

14 апреля Царукян одержал победу над бразильцем Оливейрой на юбилейном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 300 в Парадайсе (США). Победитель поединка был определен раздельным решением судей.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Всего на счету 27-летнего спортсмена 22 победы при трех поражениях.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал, что ВСУ атаковали аэродром в Крыму. По нему могли ударить баллистическими ракетами

      ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт

      Члена банды Басаева отдали под суд за нападение на военных в Чечне

      Производителей яиц в России предостерегли от пасхального роста цен

      В Совфеде порассуждали о прозвучавшем из Польши «комплименте с душком»

      В России спрогнозировали «революцию зарплат»

      Конгрессвумен США заявила о требовании американцев заключить мир на Украине

      Пленный рассказал о плотности российского огня на направлении Урожайного

      Ирина Шейк показала откровенное декольте на новом фото

      Российский военный дошел до больницы с пробитой ударом HIMARS головой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше