Большинство россиян рассказало о работе во время отпуска

Опрос РШУ: более 70 процентов россиян работают по выходным и во время отпуска

Более 70 процентов россиян рассказали, что работают по выходным и в отпуске. Об этом со ссылкой на результаты опроса Русской школы управления (РШУ) сообщают «Известия».

Практический каждый сотрудник (97 процентов) признался, что регулярно задерживается на работе. Из них 39 процентов трудятся после окончания рабочего дня несколько раз в месяц, еще 31 процент — несколько раз в неделю. При этом 8 процентов респондентов пожаловались, что перерабатывают каждый день.

По выходным работает большинство (73 процента) опрошенных, причем 19 процентов россиян делают это несколько раз в месяц, а 8 процентов — каждую неделю. Во время отпуска выполняют рабочие обязанности 79 процентов респондентов. Большая часть из них (61 процент) делают это редко, только для решения срочных вопросов. Несколько раз в неделю в отпуске трудятся 13 процентов россиян, каждый день — 5 процентов. При этом, несмотря на сверхурочную работу, только 32 процента опрошенных считают, что они перегружены, остальных же устраивает их объем работы.

В опросе РШУ приняли участие более тысячи работников российских и зарубежных компаний из разных отраслей экономики.

Ранее Совфед одобрил закон, уточняющий порядок оплаты сверхурочной работы. Документ устанавливает, что за первые два сверхурочных часа работнику положена оплата не менее чем в полуторном размере, а за последующие — в двойном размере. При этом расчет производится исходя из размера зарплаты сотрудника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.