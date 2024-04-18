Бывший летчик допустил привлечение Украиной пилотов из ЧВК США и Канады

Экс-пилот де Латтр: Киев может привлечь ЧВК из США и Канады к пилотированию F-16

Украина может нанять иностранных пилотов, состоящий в частных военных компаниях (ЧВК) США и Канады для пилотирования истребителей F-16. Об этом сообщил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.

Он отметил, что военных пилотов для управления F-16 готовят канадская Top Aces и американская Draken International. Экс-летчик допустил, что данные ЧВК «в худшем случае» могут просто заключить контракт на поставку F-16 Украине.

Собеседник агентства напомнил, что у Киева имеется очень много проблем с подготовкой украинских пилотов. Он отметил, что обучение украинских летчиков проводит Франция. При этом тех, кто плохо владеет английским языком, направляют либо в Великобританию, либо в США для улучшения знания пилотами иностранного языка.

Ранее стало известно, что Нидерланды передадут два истребителя F-16 для обучения украинских пилотов в предназначенным для этого центре в Румынии.