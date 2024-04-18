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15:32, 18 апреля 2024Экономика

Центробанк закрыл данные об иностранных поставщиках платежных услуг

ЦБ решил закрыть данные об иностранных поставщиках платежных услуг в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Публикация данных об иностранных поставщиках платежных услуг на сайте Банка России прекращена до конца 2024 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Соответствующее решение 12 апреля принял совет директоров Центробанка (ЦБ). Причины для закрытия данных не указываются, однако отмечено, что порядок ведения перечня сохраняется.

Под иностранным поставщиком платежных услуг подразумевается организация, оказывающая услуги по переводу денег в соответствии с законами того государства, на территории которого зарегистрирована, и обеспечивающая прием предоставляемых своим клиентам-нерезидентам электронных средств платежа на территории России.

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Закрытие списка происходит на фоне существенного ухудшения ситуации с международными платежами в последнее время из-за ужесточения санкций США. В том числе трудности отмечаются с переводами в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай, через которые проходил большой поток импорта, в марте начавший заметно сокращаться.

По данным китайской таможни, за месяц поставки из КНР в РФ упали на 16 процентов, что произошло впервые с лета 2022 года. В российской транспортной отрасли объяснили, что невозможность провести оплату груза приводит к отсутствию поставок.

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      Платон Щукин
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