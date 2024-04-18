В Чехии заявили о тайных обсуждениях снарядов для Украины

Чехия тайно обсуждает снаряды для Киева со странами, поддерживающими связи с РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил о тайных обсуждениях снарядов для Киева с теми, кто поддерживает связи c РФ. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его словам, есть страны, которые не хотят портить отношения с Москвой. «Такие переговоры проходят конфиденциально. (...) Мы пытаемся сохранять конфиденциальность, чтобы вести переговоры с как можно меньшим количеством таких деятелей», — подчеркнул глава Чехии.

Он отметил, что страны Запада вынуждены заниматься кризисом на Украине и на Ближнем Востоке одновременно.

Ранее стало известно, что более 150 граждан Чехии воюют в составе Вооруженных сил Украины с разрешения президента Чехии Петра Павела и бывшего президента страны Милоша Земана.