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21:41, 18 апреля 2024Мир

В Чехии заявили о тайных обсуждениях снарядов для Украины

Чехия тайно обсуждает снаряды для Киева со странами, поддерживающими связи с РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел заявил о тайных обсуждениях снарядов для Киева с теми, кто поддерживает связи c РФ. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его словам, есть страны, которые не хотят портить отношения с Москвой. «Такие переговоры проходят конфиденциально. (...) Мы пытаемся сохранять конфиденциальность, чтобы вести переговоры с как можно меньшим количеством таких деятелей», — подчеркнул глава Чехии.

Он отметил, что страны Запада вынуждены заниматься кризисом на Украине и на Ближнем Востоке одновременно.

Ранее стало известно, что более 150 граждан Чехии воюют в составе Вооруженных сил Украины с разрешения президента Чехии Петра Павела и бывшего президента страны Милоша Земана.

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      Марина Совина
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