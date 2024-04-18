Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

Девушка отменила свадьбу из-за одного комментария будущей свекрови

Фото: Vitor Monthay / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей, как отменила свадьбу из-за одного комментария будущей свекрови. Девушка рассказала, что мать ее жениха настаивала на том, чтобы пара отложила торжество.

Автор поста написала, что состояла в отношениях с женихом семь лет и была помолвлена с ним последние три года. По словам рассказчицы, мать постоянно убеждала его отложить бракосочетание. «Она считает, что мы должны сначала приобрести собственное жилье, что у нас нестабильное финансовое положение, но это не так, мы адвокаты и хорошо зарабатываем», — отметила она.

Девушка рассказала, что они с партнером решили провести свадьбу в августе. «Мы объявили о свадьбе, и мать моего жениха замолчала, ушла и вернулась только спустя 20 минут», — вспомнила она и добавила, что в тот же вечер ее жених отправился к матери домой, тобы помочь ей с домашними делами.

Вернувшись, парень заявил невесте, что его мать убеждена, что им не стоит торопиться с бракосочетанием. После очередного комментария будущей свекрови девушка приняла решение расторгнуть помолвку. «Его мать взорвала мой телефон сообщениями, пытаясь сгладить ситуацию. Но я сказала ей, что она выиграла и теперь может забрать своего мальчика на полный рабочий день, и заблокировала ее номер», — заключила рассказчица.

В комментариях под постом многие поддержали автора истории. По их мнению, молодой человек всегда будет ставить в приоритет слова и желания матери, что рано или поздно отразилось бы на их браке.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей, как она отменила свадьбу из-за одного комментария жениха о ее дочери.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Священника и участника СВО подозревают в участии в ОПГ. Банда 20 лет похищала и убивала людей в Белгородской области

      Российский снайпер уничтожил статусного противника в зоне СВО

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Страны G7 раскрыли планы на российские активы

      Раскрыты траты россиян на ЖКУ в разных регионах

      Девушка отменила свадьбу из-за одного комментария будущей свекрови

      Назван главный покупатель российского газа в Европе

      Бывший летчик допустил привлечение Украиной пилотов из ЧВК США и Канады

      Туристка подслушала разговор узбеков в Ташкенте и раскрыла их отношение к России

      На Украине назвали сроки обрушения фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше