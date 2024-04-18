Директор Александра Реввы раскрыла райдер артиста

Директор Реввы Оркина заявила, что в его райдере есть виски 18-летней выдержки

Концертный директор известного российского актера и юмориста Александра Реввы Ольга Оркина раскрыла подробности работы с артистом. В беседе с порталом «Страсти» она заявила, что в райдере артиста есть крепкий алкоголь.

Директор Реввы рассказала, что Ревву готовит к выступлениям личный стилист, услуги которого оплачивают организаторы. В райдер артиста входят вода марок Perrier и Evian, чай и кофе, соевое молоко, фрукты, овощи, ягоды и орехи. «ЗОЖ-картину нарушает только бутылка виски Macallan Fine Oak. Без благородного напитка 18-летней выдержки Александр Ревва даже не подумает к вам приехать», — отметила она.

Оркина добавила, что также в райдер включают суточные в 100 евро для Реввы и директора, и по 50 евро для остальных участников команды.

Директор артиста уточнила, что выступление Реввы стоит пять миллионов рублей для российских заказчиков. Для зарубежных клиентов стоимость составляет 10 миллионов рублей.

В январе 2024 года стало известно, что Ревва покинул Россию. Сообщалось, что он принял такое решение после того, как выступление артиста вырезали из записи премии «Песня года».