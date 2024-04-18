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08:14, 18 апреля 2024Экономика

Доля юаня в расчетах через SWIFT стала рекордной

Доля юаня в глобальных расчетах через SWIFT достигла рекордных 4,69 процента

Фото: Thomas White / Illustration / Reuters

В марте 2024 года было совершенно рекордное число платежей в юанях через SWIFT. По данным международной системы, доля национальной валюты КНР в расчетах в прошлом месяце достигла 4,69 процента.

Несмотря на рост доли юаня, в структуре глобальных международных расчетов он все еще остается на четвертом месте. Лидерство сохраняет доллар с результатом 47,37 процента, при этом в торговых расчетах на американскую валюту приходится 84,13 процента. Второе место занимает евро с долей 21,93 и 5,89 процента соответственно. На третьей строчке — британский фунт стерлингов, в этой валюте проходят 6,57 процента глобальных международных расчетов.

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При этом по числу торговых платежей юань опережает фунт стерлингов, на его долю приходится 5,28 процента таких расчетов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью отказаться от расчетов через международную систему SWIFT. По его словам, цифровые расчеты — важная часть обретения суверенитета, в том числе в международных платежах. При этом «противники» РФ также двигаются в этом направлении, добавил банкир.

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