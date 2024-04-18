Эвакуированные из обстреливаемой Белгородской области дети массово отравились

Под Петербургом массово отравились эвакуированные из Белгородской области дети

Массовое отравление зафиксировали в детском лагере «Солнечный» под Санкт-Петербургом, где разместили эвакуированных из обстреливаемой Белгородской области школьников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Дети стали массово жаловаться на боли в животе. За несколько дней было зафиксировано порядка 30 обращений, некоторых экстренно госпитализировали. Отмечается, что пострадали учащиеся с первого по восьмой классы, у всех замечены схожие симптомы.

На данный момент 25 детей находится под наблюдением врачей, у них диагностировали острую кишечную инфекцию, к которой привел норовирус. Роспотребнадзор занимается выявлением источника отравления.

В начале апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона, регулярно подвергающегося обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывезли почти 8000 детей. «Обстановка продолжает оставаться напряженной, продолжаем отправлять наших детей», — сказал тогда глава области.