Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 18 апреля 2024Россия

Эвакуированные из обстреливаемой Белгородской области дети массово отравились

Под Петербургом массово отравились эвакуированные из Белгородской области дети

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Массовое отравление зафиксировали в детском лагере «Солнечный» под Санкт-Петербургом, где разместили эвакуированных из обстреливаемой Белгородской области школьников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Дети стали массово жаловаться на боли в животе. За несколько дней было зафиксировано порядка 30 обращений, некоторых экстренно госпитализировали. Отмечается, что пострадали учащиеся с первого по восьмой классы, у всех замечены схожие симптомы.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

На данный момент 25 детей находится под наблюдением врачей, у них диагностировали острую кишечную инфекцию, к которой привел норовирус. Роспотребнадзор занимается выявлением источника отравления.

В начале апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона, регулярно подвергающегося обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывезли почти 8000 детей. «Обстановка продолжает оставаться напряженной, продолжаем отправлять наших детей», — сказал тогда глава области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат ВСУ прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника, и сдался в плен. Что было в послании?

      Названы сроки отключения отопления в Московской области

      МИД Германии вызвал посла России

      В США спрогнозировали прорыв и обрушение фронта ВСУ

      На Украине захотели восстановить энергосистему за счет российских активов

      Москву предупредили о шторме

      Русская «любовница» пропавшего немецкого миллиардера опровергла связь с ним

      Украина запросила аварийную помощь из Европы в связи с дефицитом электроэнергии

      Россиянка перестала ходить после одного совета врачей во время родов

      Назван разрушающий интеллект человека алкогольный напиток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше