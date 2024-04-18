Финалистка конкурса красоты таинственно исчезла в российском регионе

RT: финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буинова исчезла в Улан-Удэ

В Улан-Удэ шестые сутки ищут финалистку конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буинову, таинственно исчезнувшую в ночь с 11 на 12 апреля. Об этом сообщает RT.

В последний раз россиянку видели возле торгового центра. Там девушка, подрабатывающая в такси, забрала своего 26-летнего приятеля Станислава Норбоева. Позднее автомобиль без номеров нашли в одном из дворов, а пару больше никто не видел.

Спустя несколько дней родственники Буиновой и Норбоева обратились в правоохранительные органы. Стражи порядка вместе с волонтерами-поисковиками обнаружили автомобиль, а также разбросанные личные вещи финалистки регионального конкурса красоты. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Пропавшие объявлены в розыск. В поисках участвуют не только стражи порядка, но и более 130 волонтеров.

Во время поиска Буиновой и Норбоева бесследно исчез один из поисковиков. Женщина перестала выходить на связь в районе Медвежьей пади. При этом очевидцы сообщают, что якобы слышали в той местности крик.

