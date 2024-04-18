Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 18 апреля 2024Россия

Российский губернатор обратился к жителям после обнаружения третьего дрона

Калужский губернатор Шапша обратился к жителям после обнаружения третьего БПЛА

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к местным жителям в связи с обнаружением третьего за три дня беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свое сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что на обломках украинских летательных аппаратов может быть взрывчатка. Шапша также призвал родителей предупредить об этом детей.

В ночь на четверг, 18 апреля, по информации Минобороны, над регионами России уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, 20 дронов ВСУ и 5 малоразмерных воздушных шаров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат ВСУ прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника, и сдался в плен. Что было в послании?

      Названы сроки отключения отопления в Московской области

      МИД Германии вызвал посла России

      В США спрогнозировали прорыв и обрушение фронта ВСУ

      На Украине захотели восстановить энергосистему за счет российских активов

      Москву предупредили о шторме

      Русская «любовница» пропавшего немецкого миллиардера опровергла связь с ним

      Украина запросила аварийную помощь из Европы в связи с дефицитом электроэнергии

      Россиянка перестала ходить после одного совета врачей во время родов

      Назван разрушающий интеллект человека алкогольный напиток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше