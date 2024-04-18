Российский губернатор обратился к жителям после обнаружения третьего дрона

Калужский губернатор Шапша обратился к жителям после обнаружения третьего БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к местным жителям в связи с обнаружением третьего за три дня беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свое сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что на обломках украинских летательных аппаратов может быть взрывчатка. Шапша также призвал родителей предупредить об этом детей.

В ночь на четверг, 18 апреля, по информации Минобороны, над регионами России уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, 20 дронов ВСУ и 5 малоразмерных воздушных шаров.