Исполнитель роли Кузи снова появится в сериале «Универ»

Актер Виталий Гогунский вернется к роли Кузи в сериале «Универ»

Российский актер Виталий Гогунский снова вернется к роли Эдуарда Кузьмина (Кузи) в сериале «Универ». Об этом рассказал его коллега по проекту Александр Мартынов, его слова приводит MK.RU.

По словам Мартынова, Гогунский появится в новом сезоне шоу. «Но это уже будет не ситком, а комедия, что для меня очень важно. В ситкоме персонаж не развивается, он законсервирован, ну а тут я потираю ручки от предвкушения», — сказал актер.

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