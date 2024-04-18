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05:00, 19 апреля 2024Экономика

Продажа нью-йоркского пентхауса Дженнифер Лопес заняла семь лет

NYP: Джей Ло потратила 7 лет на продажу пентхауса в Нью-Йорке стоимостью $25 млн
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Amazon Studios / Globallookpress.com

Американская певица Дженнифер Лопес нашла покупателя для своего роскошного пентхауса в Нью-Йорке. Продажа объекта заняла целых семь лет, напоминает New York Post (NYP).

Изначальная стоимость составляла почти 27 миллионов долларов (2,5 миллиарда рублей). С 2017 года цена снизилась на два миллиона. Знаменитость приобрела квартиру в 2014 году чуть больше чем за 20 миллионов долларов.

Лот представляет собой просторный дюплекс в отеле Whitman на Манхэттене. В этом шестиэтажном доме 1924 года постройки располагается всего четыре квартиры. По соседству с Джей Ло жила дочь экс-президента США Билла Клинтона и четырехкратный чемпион Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Джефф Гордон.

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Пентхаус Лопес занимает 600 квадратных метров, на которых уместились четыре спальни, шесть ванных, большая гардеробная, домашний кинотеатр и кухня с обеденной зоной. Частный лифт выходит прямо в гостиную. Особый шик комнатам придают четырехметровые потолки, палладиевы окна и полы из белого дуба. Для удобства хозяина предлагается два винных шкафа, рассчитанных на сотню бутылок. В квартире также есть четыре террасы, где оборудованы площадки для игры в крокет и гольф.

Недавно певицу с ее новым мужем, голливудским актером Беном Аффлеком, застали за просмотром домов в Верхнем Ист-Сайде. В октябре звезда избавилась от своего дома в Лос-Анджелесе, окончательно распрощавшись со своим добрачным имуществом. Сделка принесла Лопес рекордные 34 миллиона долларов, которые пригодятся ей для оплаты ипотеки. Пара влезла в кредит на 30 лет, купив новый особняк в Беверли-Хиллз.

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      Виктория Клабукова
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