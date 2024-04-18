К зданию правительства Грузии направили дополнительные бригады полицейских

РИА Новости: к зданию правительства в Тбилиси направили дополнительные патрули

Дополнительные бригады патрульной полиции направлены к зданию дома правительства в центре Тбилиси, где собрались митингующие против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее протестующие в Грузии выдвинули ультиматум властям из-за закона об иноагентах. Они дали властям Грузии один час на то, чтобы они отозвали законопроект об иноагентах.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иноагентах. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ.