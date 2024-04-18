Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум властям из-за закона об иноагентах

Протестующие дали властям Грузии один час на отзыв закона об иноагентах

Протестующие в Тбилиси у здания парламента дали властям Грузии один час на то, чтобы они отозвали законопроект об иноагентах. О выдвижении ультиматума сообщил поэт Рати Амаглобели, передает ТАСС.

Оппозиция будет ждать в течение одного часа политического заявления правящей партии «Грузинская мечта» «о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство». Амаглобели уточнил, что митингующие ожидают отзыва законопроекта.

Вечером в среду, 17 апреля, в Тбилиси начались столкновения между протестующими против закона об иностранных агентах и полицейскими.

Ранее премьер-министр республики заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, иностранные критики не смогли представить ни одного аргумента в пользу такого решения.

О принятии парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иноагентах стало известно 17 апреля. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ.