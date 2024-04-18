Катя Лель рассказала об ожидании новой любви

Певица Катя Лель заявила, что ожидает скорой встречи с новым возлюбленным

Певица Катя Лель рассказала, что ожидает скорой встречи с новым возлюбленным. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Я знаю, что он придет совсем скоро, что вселенная мне его уже готовит», — сказала исполнительница. При этом Лель подчеркнула, что потенциальный партнер должен быть осознанным человеком, так как «если он будет в низких частотах», то певице с ним будет не о чем говорить.

Ранее сообщалось, что стоимость выступлений Кати Лель упала в несколько раз с Нового года.

Артистка развелась с мужем бизнесменом Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака. Инициатором расторжения отношений стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись. Они развелись еще в конце июля.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая 14-летняя дочь Эмилия.