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02:04, 18 апреля 2024Мир

Конгрессмен раскритиковал идею о помощи Украине в виде займов

Американский конгрессмен Перри раскритиковал идею о помощи Украине в виде займов

Фото: Leonardo Silva / Unsplash

Конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри раскритиковал идею о помощи Украине в виде займов. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, обсуждаемая в Палате представителей США инициатива представляет собой попытку «пустить пыль в глаза». «Эта [инициатива] позволяет президенту списать до 50 процентов выделяемых средств после ноября 2024 года, а оставшуюся половину — после 1 января 2026 года», — подчеркнул он.

Перри добавил, что ни один банк никогда не согласился бы выделять кому-либо средства на подобных условиях. Он считает, что спикер палаты Майк Джонсон, который поддерживает такого рода инициативу, ставит интересы Соединенных Штатов на последнее место.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон не оставляет Киеву выбора, поэтому страна готова получать военную помощь в кредит. При этом он выразил надежду на «победу разума» в США и призвал надеяться на готовность Конгресса согласовать новый пакет финансовой поддержки для Украины без дополнительных условий.

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      Марина Совина
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