Конгрессвумен США заявила о требовании американцев заключить мир на Украине
Конгрессвумен Грин: жители США требуют заключения мира на Украине
Член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин рассказала о требовании жителей США закончить конфликт на Украине, заключив мир. С таким заявлением она выступила в социальной сети Х.
«Американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной», — заявила конгрессвумен.
Тейлор-Грин добавила, что прекращение финансовой поддержки Украины поможет спасти жизни солдат в этом конфликте, и призвала Соединенные Штаты переключить внимание на укрепление собственных границ.
В начале апреля конгрессвумен обвинила спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в нарушении правил ради помощи Украине.