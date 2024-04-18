Конгрессвумен США заявила о требовании американцев заключить мир на Украине

Конгрессвумен Грин: жители США требуют заключения мира на Украине

Член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин рассказала о требовании жителей США закончить конфликт на Украине, заключив мир. С таким заявлением она выступила в социальной сети Х.

«Американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной», — заявила конгрессвумен.

Тейлор-Грин добавила, что прекращение финансовой поддержки Украины поможет спасти жизни солдат в этом конфликте, и призвала Соединенные Штаты переключить внимание на укрепление собственных границ.

В начале апреля конгрессвумен обвинила спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в нарушении правил ради помощи Украине.