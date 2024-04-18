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22:42, 18 апреля 2024Россия

В Крыму ответили на планы по поставке Украине систем Patriot

В Крыму заявили, что поставки Киеву систем Patriot являются «фашистским жестом»

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что поставки Украине новых систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot являются «фашистским жестом». Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что НАТО могут передать Киеву еще шесть систем Patriot. По мнению крымского политика, Шольц печется о поставках, так как для него важно помочь «своему духовному и идейному другу».

«Поставка нового вооружения станет очередным фашистским жестом со стороны Германии и стран НАТО», — ответил на планы Берлина Чегринец. Он отметил, что западные государства не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на два анонимных источника писала, что украинские власти подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче стране систем ПВО Patriot.

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      Марина Совина
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