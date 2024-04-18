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15:43, 18 апреля 2024Силовые структуры

Российского депутата арестовали за стрельбу по людям

В Саратове суд отправил в СИЗО депутата Ломоносова за стрельбу по людям

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Саратове суд отправил в СИЗО 55-летнего депутата Пугачевского муниципального собрания Саратовской области Александра Ломоносова за стрельбу по людям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Под стражей парламентарий пробудет до 1 мая. Ранее Ломоносова отправили под домашний арест, но это решение удалось оспорить пострадавшим. Мужчина проходит обвиняемым по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 31 марта около магазина в селе Перелюб Ломоносов три раза выстрелил из охотничьего ружья в находящихся рядом людей. В результате он ранил двух женщин и одного мужчину.

Ранее в Челябинской области мужчина открыл огонь по соседу по коммунальной квартире.

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