Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

В Великобритании мать спасла пережившего остановку сердца 17-дневного младенца

Жительница Великобритании спасла жизнь новорожденному сыну, у которого случилась остановка сердца. Об этом сообщает Daily Mirror.

35-летняя Люси Робин из Лондона родила мальчика, которого назвала Сэмми, раньше срока, на 33-й неделе беременности. У младенца не было сердцебиения. Он провел девять дней в отделении интенсивной терапии новорожденных, прежде чем его выписали. По словам Люси, несмотря на то, что врачи стабилизировали состояние Сэмми, она чувствовала, что с ним что-то не так.

Однажды она резко проснулась посреди ночи с ощущением, что ее на тот момент 17-дневному сыну плохо. Мать подошла к кроватке и обнаружила, что младенец посинел. Руки Сэмми были холодными, и из его носа шла кровь. Люси немедленно разбудила мужа и сообщила, что у сына произошла остановка сердца, и он не дышит.

Шокированная женщина тут же принялась делать новорожденному сердечно-легочную реанимацию, навыкам которой обучилась на работе. В этот момент муж Люси вызывал скорую помощь. Спустя семь минут на помощь к младенцу прибыли парамедики и полиция. Сэмми оказали своевременную медицинскую помощь, благодаря чему через 2,5 часа его дыхание стабилизировалось. Младенца госпитализировали, он провел в больнице четыре недели и полностью восстановился. Несмотря на многочисленные обследования, врачам так и не удалось выяснить причину внезапной остановки сердца у ребенка.

Сейчас Люси работает в больнице, в которой родила Сэмми. Она призывает родителей и тех, кто готовится завести детей, обучиться навыкам оказания первой помощи. «Я не знаю, что было бы, если бы не обучение на работе. Моего сына сегодня здесь не было бы», — утверждает она.

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