Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:41, 18 апреля 2024Из жизни

Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

В Великобритании мать спасла пережившего остановку сердца 17-дневного младенца

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании спасла жизнь новорожденному сыну, у которого случилась остановка сердца. Об этом сообщает Daily Mirror.

35-летняя Люси Робин из Лондона родила мальчика, которого назвала Сэмми, раньше срока, на 33-й неделе беременности. У младенца не было сердцебиения. Он провел девять дней в отделении интенсивной терапии новорожденных, прежде чем его выписали. По словам Люси, несмотря на то, что врачи стабилизировали состояние Сэмми, она чувствовала, что с ним что-то не так.

Однажды она резко проснулась посреди ночи с ощущением, что ее на тот момент 17-дневному сыну плохо. Мать подошла к кроватке и обнаружила, что младенец посинел. Руки Сэмми были холодными, и из его носа шла кровь. Люси немедленно разбудила мужа и сообщила, что у сына произошла остановка сердца, и он не дышит.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Шокированная женщина тут же принялась делать новорожденному сердечно-легочную реанимацию, навыкам которой обучилась на работе. В этот момент муж Люси вызывал скорую помощь. Спустя семь минут на помощь к младенцу прибыли парамедики и полиция. Сэмми оказали своевременную медицинскую помощь, благодаря чему через 2,5 часа его дыхание стабилизировалось. Младенца госпитализировали, он провел в больнице четыре недели и полностью восстановился. Несмотря на многочисленные обследования, врачам так и не удалось выяснить причину внезапной остановки сердца у ребенка.

Сейчас Люси работает в больнице, в которой родила Сэмми. Она призывает родителей и тех, кто готовится завести детей, обучиться навыкам оказания первой помощи. «Я не знаю, что было бы, если бы не обучение на работе. Моего сына сегодня здесь не было бы», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в США мужчина пришел на хоккейный матч и спас четырехлетнего мальчика от летящей в него шайбы. По словам мужчины, его действия стали результатом инстинктивного желания спасти ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Раскрыто праздничное меню москвичей

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      В США заявили об отступлении ВСУ из-за ударов авиабомбами

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния

      Папарацци засняли 43-летнюю Жизель Бюндхен в откровенном наряде

      Ракетный корабль «Буря» выполнил испытательные стрельбы

      Еще одна западная компания решила уйти из России

      Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

      В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше