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09:57, 18 апреля 2024Силовые структуры

МВД и ФСБ задержали 18 наркодилеров с 65 килограммами прегабалина

Волк: задержаны 18 наркодилеров в Волгоградской области с 65 кг веществ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгоградской области сотрудники МВД и ФСБ провели масштабную операцию против организаторов разветвленной сети сбыта наркотиков, задержаны 18 дилеров с 65 килограммами прегабалина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые создали криминальный бизнес в 2022 году. Они возили наркотики из соседнего государства, а затем распространяли на территории России оптом и в розницу через сеть тайников-закладок. Силовики обнаружили 40 таких потайных мест с наркотиками.

Возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества и незаконном обороте запрещенных веществ.

16 апреля сообщалось о задержании в Павловском Посаде супругов, которые обустроили в чужом доме нарколабораторию. Полицейские установили, что в контейнерах находился мефедрон общей массой более 43 килограммов. Установлено, что в 34 канистрах содержалось 87 килограммов прекурсора.

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      Любовь Ширижик
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