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23:54, 18 апреля 2024Бывший СССР

На Украине призвали Израиль объединиться против России и Ирана

Посол Украины Корнийчук призвал Израиль объединиться против России и Ирана

Фото: Unsplash

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил стране объединить усилия против России и Ирана. Об этом он высказался в беседе с газетой Jerusalem Post.

«Мы должны объединить усилия и вместе бороться с общим российско-иранским врагом», — призвал он.

Дипломат добавил, что сейчас Израилю следует сделать больше для поддержки Украины.

Осенью израильский портал Ynet сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль. Издание сообщило, что он хотел посетить страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Позже Корнийчук опроверг эту информацию. Он допустил, что визит Зеленского в Израиль может состояться в будущем.

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      Марина Совина
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