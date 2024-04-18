Набережную реки Тобол в Кургане затопило

РИА Новости: участок набережной Тобола в Кургане выше дамбы затопило

Набережную реки Тобол в Кургане частично затопило. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, затоплен участок набережной выше дамбы. Отмечается, что рядом находятся госучреждения, банк и многоэтажные дома. Полицейские второй день продолжают дежурить в данной части города. Вход на набережную для жителей закрыт.

Как отмечает агентство, уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за сутки на 105 сантиметров. По состоянию на 6:00 по московскому времени вода достигала отметки 970 сантиметров.

Ранее стало известно, что уплывший из-за паводка жилой дом протаранил подвесной мост в микрорайоне Вороновка города Курган. Сообщалось, что сльное течение снесло деревянный дом и понесло его в сторону практически затонувшего моста в российском регионе. Жилье столкнулось с сооружением, после чего обломки постройки поплыли дальше.