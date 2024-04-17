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23:31, 17 апреля 2024Россия

Уплывший из-за паводка жилой дом снес подвесной мост в российском регионе

В курганской Вороновке уплывший из-за паводка жилой дом снес подвесной мост

Уплывший из-за паводка жилой дом протаранил подвесной мост в микрорайоне Вороновка города Кургана. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сильное течение снесло деревянный дом и понесло его в сторону практически затонувшего моста в российском регионе. Жилье столкнулось с сооружением, после чего обломки постройки поплыли дальше.

К вечеру 17 апреля уровень воды в реке Тобол поднялся на 81 сантиметр и достиг 946 сантиметров.

Ранее в МЧС сообщили о сотнях остающихся затопленными объектах в Курганской области. На этой территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, под водой остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.

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      Евгений Силаев
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