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13:30, 18 апреля 2024Забота о себе

Назван разрушающий интеллект человека алкогольный напиток

Хирург Умнов предупредил, что водка может за месяц разрушить интеллект человека

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Хирург Александр Умнов предупредил, что постоянное употребление водки в течение месяца может разрушить интеллект человека. О пагубном воздействии этого алкогольного напитка он рассказал в комментарии для NEWS.ru.

Умнов назвал водку самым разрушающим напитком, так как после месячного запоя восстановить организм почти нет шансов. Если же употреблять крепкий алкоголь в течение полугода, то он разрушит печень и желудочно-кишечный тракт, добавил врач.

Хирург объяснил, что при постоянном употреблении спиртных напитков разрушение внутренних органов происходит из-за того, что организм не успевает выводить токсины.

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Ранее Умнов предупредил, что мужчины, которые часто пьют шампанское, могут стать бездетными. Врач объяснил, что игристые вина провоцируют дегенерацию сосудов и нарушают кровообращение в половых органах.

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      Вера Владзиевская
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