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16:26, 18 апреля 2024Экономика

Названа стоимость реконструкции здания биржи в Копенгагене после пожара

Восстановление здания биржи в Копенгагене после пожара обойдется в $143 млн

Фото: Louise Breusch Rasmussen / Reuters

Восстановление сгоревшего здания биржи в Копенгагене может обойтись в миллиард крон (143 миллиона долларов). Об этом сообщает газета Berlingske со ссылкой на оценку архитектора-реставратора и председателя объединения «Исторические здания» Йоргена Оверби.

Нижний диапазон стоимости ремонта — около 72 миллионов крон, подчеркнул он. В настоящее время точные цифры неизвестны. Председатель Торговой палаты Дании Бриан Миккельсен назвал пожар национальной катастрофой. По его словам, огонь уничтожил 400 лет экономической истории. «Мы решили отстроить биржу, чего бы это ни стоило», — добавил он.

Историческое здание фондовой биржи в столице Дании загорелось 16 апреля. Полиция получила сообщение о возгорании в 8:43 по московскому времени. Примерно через 20 минут знаменитая спиральная башня постройки XVII века обрушилась.

Здание не могут потушить до сих пор. В среду, 18 апреля, пожарная служба Дании Hovedstadens Beredskab сообщила, что периодически тушит мелкие очаги возгорания, появляющиеся в различных местах. Пожарные собираются пробыть у биржи еще сутки.

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      Мария Черкасова
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