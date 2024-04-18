Ночная лезгинка в центре одного города возмутила россиян

V1.ru: жителей Волгограда возмутила ночная лезгинка на центральной улице

Жителей Волгограда возмутила ночная лезгинка на одной из центральных улиц города. Россияне засняли нарушителей спокойствия на видео, соответствующие кадры опубликовал портал V1.ru.

На представленном ролике видна компания молодых людей на двух легковых автомобилях — белом и черном. У белого открыты три двери, из динамиков доносится узнаваемая музыка Северного Кавказа, а в пространстве между машинами трое парней танцуют лезгинку под одобрительный громкий свист десятка зрителей. Мужчина за кадром произносит, что намерен обратиться в правоохранительные органы.

Возмущенный горожанин предложил сделать улицу Чуйкова полностью пешеходной. По его мнению, только таким образом можно решить проблему.

Другой россиянин отметил, что накануне тоже пострадал от праздника ночью. Тогда он три раза звонил в полицию, но на вызов никто так и не приехал.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на стрелявшего в директора птицефабрики гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело.