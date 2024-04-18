Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 18 апреля 2024Россия

Ночная лезгинка в центре одного города возмутила россиян

V1.ru: жителей Волгограда возмутила ночная лезгинка на центральной улице

Жителей Волгограда возмутила ночная лезгинка на одной из центральных улиц города. Россияне засняли нарушителей спокойствия на видео, соответствующие кадры опубликовал портал V1.ru.

На представленном ролике видна компания молодых людей на двух легковых автомобилях — белом и черном. У белого открыты три двери, из динамиков доносится узнаваемая музыка Северного Кавказа, а в пространстве между машинами трое парней танцуют лезгинку под одобрительный громкий свист десятка зрителей. Мужчина за кадром произносит, что намерен обратиться в правоохранительные органы.

Возмущенный горожанин предложил сделать улицу Чуйкова полностью пешеходной. По его мнению, только таким образом можно решить проблему.

Другой россиянин отметил, что накануне тоже пострадал от праздника ночью. Тогда он три раза звонил в полицию, но на вызов никто так и не приехал.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на стрелявшего в директора птицефабрики гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат ВСУ прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника, и сдался в плен. Что было в послании?

      Названы сроки отключения отопления в Московской области

      МИД Германии вызвал посла России

      В США спрогнозировали прорыв и обрушение фронта ВСУ

      На Украине захотели восстановить энергосистему за счет российских активов

      Москву предупредили о шторме

      Русская «любовница» пропавшего немецкого миллиардера опровергла связь с ним

      Украина запросила аварийную помощь из Европы в связи с дефицитом электроэнергии

      Россиянка перестала ходить после одного совета врачей во время родов

      Назван разрушающий интеллект человека алкогольный напиток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше